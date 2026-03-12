В России предложили разрешить разблокировку банковских карт через «Госуслуги»

С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты предложили создать окно на «Госуслугах» для заявлений о разблокировке счетов и банковских карт. Минцифры поддержало инициативу. Теперь Министерство совместно с Центробанком прорабатывают такую возможность Предполагается, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан

В России предложили разрешить разблокировку банковских карт через «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС.

С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты предложили создать окно на «Госуслугах» для заявлений о разблокировке счетов и банковских карт.

Минцифры поддержало инициативу. Теперь Министерство совместно с Центробанком прорабатывают такую возможность

Предполагается, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан