В России предложили ограничить доступ студентов к фастфуду

В России предложили запретить продажу фастфуда вблизи вузов и поднять минимальный возраст для его покупки до 21 года. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению эксперта, молодежь склонна к импульсивным решениям и часто покупает фастфуд возле университетов. Орлов считает логичным распространить на вредную еду подход, который уже применяется в отношении алкоголя и табака. Он отметил, что вред от фастфуда накапливается годами и в будущем может привести к ожирению, болезням сердца и сосудов.

