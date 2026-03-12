В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 12 марта

За сутки российская армия поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Также уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, шесть реактивных снарядов HIMARS и 447 беспилотников.

