В Госдуме предложили разрешить будущим мамам приглашать на роды любого человека

В России предложили разрешить присутствовать на родах не только членам семьи, но и другим выбранным роженицей людям. «Любой близкий человек или специалист может оказать значительное влияние на эмоциональное состояние женщины в родах. Наличие поддержки со стороны способствует снижению уровня стресса и тревоги, помогает женщине лучше справляться с болевыми ощущениями и повышает общее качество родового опыта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В России предложили разрешить присутствовать на родах не только членам семьи, но и другим выбранным роженицей людям. Соответствующий законопроект опубликован в базе Госдумы, передают «Известия».

"Любой близкий человек или специалист может оказать значительное влияние на эмоциональное состояние женщины в родах. Наличие поддержки со стороны способствует снижению уровня стресса и тревоги, помогает женщине лучше справляться с болевыми ощущениями и повышает общее качество родового опыта", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что законодательство не учитывает интересы некоторых категорий женщин, включая вдов и сирот.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.