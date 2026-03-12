В Госдуме поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею ввести механизм самозапрета на покупки на маркетплейсах. По его мнению, такая мера может помочь защитить граждан от мошенников. Об этом депутат сообщил РИА Новости.

«Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать», — отметил Аксаков.

Предполагается, что механизм может работать по аналогии с самозапретом на кредиты и займы, который действует в России с 1 марта 2025 года. С его помощью граждане могут полностью или частично запретить оформление кредитов на свое имя, например дистанционно.