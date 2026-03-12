Уровень Оки в этом году может подняться до 7 метров, в зоне риска могут оказаться 13 населенных пунктов

Уровень Оки в этом году может подняться до 7 метров, в зоне риска могут оказаться 13 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков на заседании Комиссии по ЧС и пожарной безопасности.