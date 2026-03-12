Уровень Оки в этом году может подняться до 7 метров, в зоне риска могут оказаться 13 населенных пунктов
Уровень Оки в этом году может подняться до 7 метров, в зоне риска могут оказаться 13 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков на заседании Комиссии по ЧС и пожарной безопасности.
Отмечается, что в зоне риска находятся более 2,7 тысячи человек, включая села Заокское и Коростово. При этом ситуация отслеживается постоянно. Также с 11 по 12 марта регион участвует в командно-штабных учениях по противопаводковым мерам и тушению пожаров с целью отработки взаимодействия органов власти, служб и штабов всех уровней.