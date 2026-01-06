Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
552
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
На Кремлёвском валу в Рязани появятся мостки и лестница
Губернатор Павел Малков поделился планами по дальнейшему благоустройству пешеходного маршрута.

На Кремлёвском валу в Рязани появятся мостки и лестница. Об этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«В 2026 году планируем сделать лестницу и мостки по Кремлёвскому валу. После благоустройства Лево-Лыбедской улицы там стало гулять намного больше людей. И многие дойдя до Кремлевского вала, следом карабкаются наверх. Очень легко получить травму, плюс на валу появляется настоящая протоптанная колея. Огораживать и запрещать ходить — это неправильно. Лучше сделать удобные мостки, которые к тому же позволят защитить вал от разрушения. И прекрасно понимаем, что это объект культурного наследия, поэтому должна быть легкая, не капитальная конструкция», — заявил глава региона.

Также политик поделился планами по дальнейшему благоустройству пешеходного маршрута.

«Планируем благоустроить улицу Садовую — путь от цирка до Нижнего парка, сделать комфортный пешеходный переход между Нижним и Верхним парком. Сразу скажу: никаких подземных и надземных переходов там не планируется. Просто соединим две входные группы, которые расположены друг напротив друга. Если госавтоинспекция согласует, то обязательно сделаем пешеходный светофор. И немного по-другому оформим входную группу со стороны верхнего городского сада — симметрично противоположной входной группе.

Кроме того, продолжим благоустройство Лыбедского бульвара от стадиона „Рязань-Арена“ в сторону ЦПКиО и улицы Спортивной. Уже есть проект, выделены средства. Этой работы нам хватит ещё на два-три года, пока дойдём до ЦПКиО.

Один из основных вопросов — прокол под железной дорогой. Сейчас вместе с РЖД ведём предпроектные работы, потом будет заказан проект. Дойдём и до его реализации.

А с другой стороны этого маршрута уже началось благоустройство ЦПКиО. Постепенно приводим в порядок Рюминский пруд, ЦСК, сам парк и площадь перед ним», — заключил Малков.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».