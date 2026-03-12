Террористам из «Крокуса» вынесли приговор

12 марта суд приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненному заключению. Четырем боевикам, напавшим на концертный зал, по совокупности преступлений вынесли одинаковый приговор: пожизненное лишение свободы: первые 17 лет они должны будут провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Каждый из них также должен заплатить штраф в 990 тыс. руб. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 149 человек, пострадали более 600.

Террористам из «Крокуса» вынесли приговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

12 марта суд приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненному заключению. Четырем боевикам, напавшим на концертный зал, по совокупности преступлений вынесли одинаковый приговор: пожизненное лишение свободы: первые 17 лет они должны будут провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Каждый из них также должен заплатить штраф в 990 тыс. руб.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 149 человек, пострадали более 600.