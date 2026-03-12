Стали известны подробности переговоров России и США

Российская и американская делегации провели переговоры во Флориде, США, о чём сообщил специальный посланник Вашингтона на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Со стороны США на встрече присутствовали зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую сторону возглавлял спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Детали переговоров не разглашаются, однако Уиткофф отметил, что контакты между сторонами будут продолжены. По данным агентства Reuters, обсуждалось возможное экономическое сотрудничество между Россией и США.