Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 79.50 / 79.00 12/03 10:20
Нал. EUR 91.75 / 92.65 12/03 10:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
332
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
276
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 633
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 356
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стали известны подробности переговоров России и США
Российская и американская делегации провели переговоры во Флориде, США, о чём сообщил специальный посланник Вашингтона на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Со стороны США на встрече присутствовали зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую сторону возглавлял спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Детали переговоров не разглашаются, однако Уиткофф отметил, что контакты между сторонами будут продолжены. По данным агентства Reuters, обсуждалось возможное экономическое сотрудничество между Россией и США.

Российская и американская делегации провели переговоры во Флориде, США, о чём сообщил специальный посланник Вашингтона на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Со стороны США на встрече присутствовали зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую сторону возглавлял спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Детали переговоров не разглашаются, однако Уиткофф отметил, что контакты между сторонами будут продолжены. По данным агентства Reuters, могло обсуждаться экономическое сотрудничество между Россией и США.

Фото: Telegram / МИД России.