Рязанцев пригласили поучаствовать в «Битве роботов», прием заявок — до 13 апреля

Для детей 10-17 лет есть категория «мини-роботов» (вес до 1,5 кг, размер 25×25×25 см), для взрослых — «роботов-тяжеловесов» (вес до 110 кг, размер 150×150×200 см). Регистрация доступна через портал «Госуслуги».