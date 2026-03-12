Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 79.31 / 79.20 12/03 16:50
Нал. EUR 91.42 / 92.42 12/03 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
1 час назад
213
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
5 часов назад
223
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
373
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
297
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев попросили помочь мальчику Максиму с редким диагнозом и собрать 235 млн
Четырехлетнему Максиму Торопцеву из Рязани с мышечной дистрофией Дюшенна требуется дорогостоящий препарат «Элевидис». Диагноз подтвердили, когда мальчику было 2 года: поломка гена дистрофина вызывает тяжелое поражение мышц. Врачи в Москве предлагали терапию «Аталуреном», но мама настояла на ожидании «Элевидиса» — генозаместительного препарата однократного введения для долгосрочного эффекта. В России его назначают только при отсутствии альтернатив и после заключения федерального консилиума. Сейчас Максим проходит гормональную терапию. 27 марта его госпитализируют для оценки прогрессии болезни. Помочь можно по ссылке.

Четырехлетнему мальчику из Рязани с мышечной дистрофией Дюшенна может помочь дорогостоящий препарат, на покупку которого объявили сбор — 235 миллионов рублей. Историей с РЗН. Инфо поделилась мама ребенка Наталья Улукшаева.

Максим Торопцев родился в 2021 году и был здоровым ребенком. Маму с малышом спустя три дня выписали из роддома. Позже ребенок прошел первый осмотр у невролога, которая отметила цепкий взгляд Максима. Никаких проблем в тот момент не выявили.

«В три месяца врач обратила внимание на повышенный мышечный тонус, но не выразила сильного беспокойства. Так начались наши хождения по врачам. Мы побывали у лучших неврологов Рязани, ездили в Москву. Все говорили, что малыш здоров, тонус повышен несильно и это пройдет со временем. Максим развивался по возрасту: рано пополз, чуть позже сел, пошел в год и два месяца», — рассказала Наталья Улукшаева.

По ее словам, Максима беспокоил халязион — доброкачественное образование на веке, заполненное жидкостью. Инфекционист порекомендовал сдать анализ на печеночные ферменты. Обнаружили превышение нормы на 165%.

«Результат ужасающий. Врачи не понимали, что происходит, и мы тоже. Приняли решение пересдать анализы и сдать ранее назначенный анализ на КФК (креатинфосфокиназу). Результат — 25 348 при норме до 171 Ед/л. Максиму было уже два года», — объяснила мама ребенка.

Наталья Улукшаева изучила информацию и поняла, что у сына может быть мышечная дистрофия Дюшенна. Они легли в больницу в Рязани, сдали генетический анализ и полгода ждали результатов. В течение этого времени мама самостоятельно изучала информацию о том, как можно спасти мальчика. В ходе исследований диагноз подтвердился. У Максима обнаружили мышечную дистрофию Дюшенна — тяжелое и редкое заболевание, вызванное поломкой гена дистрофина.

По словам матери, в Москве ребенку назначали препарат «Аталурен», однако женщина хотела, чтобы ребёнку выписали «Элевидис». Ей отказали. На тот момент Максиму было только три года, а возрастные рамки для «Элевидиса» — от четырех до девяти лет. По словам матери, врачи ей сообщили, что если начнется прием «Аталурена», то «Элевидис» точно не дадут, потому что совместимость препаратов не изучена, а эксперименты над детьми никто ставить не будет.

«Нам сказали подождать до четырех лет. Возможно, что-то изменится и препарат одобрят. В четыре года мы снова были на госпитализации. Снова отказ. Чуда не случилось, а ждать больше нельзя. Максим проходит гормональную терапию. Мы только недавно начали ее, дозы еще небольшие», — рассказал мама.

Она уточнила, что Максиму отказывают в препарате, потому что в России «Элевидис» дают только тем детям, которым не подходит никакое другое лечение. Необходимо также иметь заключение с федерального консилиума. Кроме того, у ребенка должны отсутствовать антитела к «Элевидису». Пока неизвестно, есть они у мальчика или нет. Анализ на антитела планируют сдать в ближайшее время.

«Перед тем, как открыть сбор, я пообщалась с десятком врачей в разных центрах, с мамами детей, принимающих „Аталурен“, и с теми, чьи дети получили „Элевидис“, чтобы принять решение. „Элевидис“ — это генозаместительный препарат однократного введения, который доставляет в организм копию гена дистрофина, благодаря ему происходит рост и укрепление мышц пациента. Такой подход считается потенциально более глубоким и долгосрочным. „Аталурен“ — это таблетированный препарат для симптоматического лечения. Задавая вопрос мамам, чьи дети принимают „Аталурен“, ответ звучит одинаково: „Улучшений нет, болезнь прогрессирует“. Он может приостановить прогрессирование болезни на 2-3 года, при этом не продлит жизнь», — объяснила Наталья Улукшаева.

27 марта Максим отправится на госпитализацию в Москву в НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Юрия Вельтищева. Наталья Улукшаева объяснила, что там проверят, прогрессирует ли заболевание по сравнению с 2025 годом. Кроме того, семья готовится к поездке в ОАЭ в Medcare Royal Speciality Hospital. В клинике необходимо сдать анализ на антитела к вирусу, который вводится вместе с препаратом.

Помочь Максиму и присоединиться к сбору можно по ссылке.