Рязанцам сообщили о времени работы горячей линии с врачом-глаукоматологом

Жители Рязанской области 13 марта смогут задать вопросы о здоровье глаз и профилактике глаукомы. В этот день в ОКБ имени Н. А. Семашко будет работать горячая линия с врачом-глаукоматологом. Обратиться к специалисту можно с 13:00 до 15:00.

Врач расскажет о симптомах глаукомы, на которые важно вовремя обратить внимание, а также о современных методах лечения заболевания.