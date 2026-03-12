Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0 13/03
ЦБ EUR 91.39 -0.55 13/03
Нал. USD 78.50 / 79.20 12/03 18:30
Нал. EUR 91.35 / 92.70 12/03 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
5 часов назад
338
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
8 часов назад
260
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
392
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
308
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцам сообщили о времени работы горячей линии с врачом-глаукоматологом
Жители Рязанской области 13 марта смогут задать вопросы о здоровье глаз и профилактике глаукомы. В этот день в ОКБ имени Н. А. Семашко будет работать горячая линия с врачом-глаукоматологом. Обратиться к специалисту можно с 13:00 до 15:00.

Жители Рязанской области 13 марта смогут задать вопросы о здоровье глаз и профилактике глаукомы. В этот день в ОКБ имени Н. А. Семашко будет работать горячая линия с врачом-глаукоматологом.

Обратиться к специалисту можно с 13:00 до 15:00.

Врач расскажет о симптомах глаукомы, на которые важно вовремя обратить внимание, а также о современных методах лечения заболевания.

Задать вопрос можно по телефону: +7 (4912) 26-59-36.