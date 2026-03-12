Рязанцам сообщили о времени работы горячей линии с врачом-глаукоматологом
Жители Рязанской области 13 марта смогут задать вопросы о здоровье глаз и профилактике глаукомы. В этот день в ОКБ имени Н. А. Семашко будет работать горячая линия с врачом-глаукоматологом. Обратиться к специалисту можно с 13:00 до 15:00.
Жители Рязанской области 13 марта смогут задать вопросы о здоровье глаз и профилактике глаукомы. В этот день в ОКБ имени Н. А. Семашко будет работать горячая линия с врачом-глаукоматологом.
Обратиться к специалисту можно с 13:00 до 15:00.
Врач расскажет о симптомах глаукомы, на которые важно вовремя обратить внимание, а также о современных методах лечения заболевания.
Задать вопрос можно по телефону: