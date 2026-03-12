Рязанцам, рассказали, как может измениться процедура освидетельствования водителей

Специалисты указывают на сложности дополнительных критериев оценки состояния водителей и тестов на наркотики в слюне. За год зафиксировано 11 028 ДТП с участием пьяных водителей (снижение на 4%), из них 2360 (снижение на 3,7%) связаны с отказом от освидетельствования. Возбуждено около 223 тысяч административных дел против нетрезвых водителей. МВД предлагает изменить правила освидетельствования, добавив проверку паров алкоголя или наркотиков в слюне.

В ОП обсудили новые методы проверки водителей на трезвость. МВД считает, что изменения в процедуру освидетельствования сократят ДТП с нетрезвыми водителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Рязанской области.

МВД предлагает изменить правила освидетельствования, добавив проверку паров алкоголя или наркотиков в слюне, что исключит субъективность и станет основанием для отстранения.