Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть на небе «розовую» луну

По словам эксперта, каждое полнолуние имеет свое жаргонное название, и «розовая луна» — это название полнолуния в апреле, когда спутник Земли на короткое время приобретает розоватый оттенок. Отмечается, что явление связано с тем, что в это время года на востоке Северной Америки цветет розовый мох, что и дало название этому полнолунию. В этом году «розовую луну» можно будет увидеть 2 апреля. Кроме того, Богачев отметил, что 31 мая ожидается появление «голубой луны», которая возникает, когда в одном месяце наблюдается второе полнолуние.

В апреле россияне смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — «розовую» луну. Об этом сообщил заведующий Лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает RT.

По словам эксперта, каждое полнолуние имеет свое жаргонное название, и «розовая луна» — это название полнолуния в апреле, когда спутник Земли на короткое время приобретает розоватый оттенок. Отмечается, что явление связано с тем, что в это время года на востоке Северной Америки цветет розовый мох, что и дало название этому полнолунию. В этом году «розовую луну» можно будет увидеть 2 апреля.

Кроме того, Богачев отметил, что 31 мая ожидается появление «голубой луны», которая возникает, когда в одном месяце наблюдается второе полнолуние.