Россиянам напомнили о праве на оплату больничного после увольнения

Как отметили в министерстве, право на оплату больничного сохраняется, если человек уволился и еще не устроился на новую работу, а заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после ухода. Пособие выплачивается в размере 60% от среднего заработка. При расчете учитывается средний доход за два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, в том числе за время работы у других работодателей. Уточняется, что страховой стаж значения не имеет. Первые три дня больничного оплачивает бывший работодатель, остальной период — Соцфонд.

