Роспотребнадзор сообщил о распространении варианта COVID-19 Stratus в России

В России в последние недели распространяется геновариант коронавируса XFG (Stratus). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, этот вариант циркулирует в стране около 12 недель и сейчас на него приходится основная доля новых выявляемых случаев заражения. При этом специалисты уточнили, что сам геновариант не является новым.

XFG (Stratus) представляет собой рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате объединения двух сублиний вируса.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон респираторных инфекций продолжается, и рекомендовали соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, а также использовать медицинские маски.