ЦБ USD 79.07 0 13/03
ЦБ EUR 91.39 -0.55 13/03
Нал. USD 78.50 / 79.20 12/03 18:25
Нал. EUR 91.35 / 92.70 12/03 18:25
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
2 часа назад
259
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
5 часов назад
229
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
376
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
299
Роспотребнадзор сообщил о распространении варианта COVID-19 Stratus в России
По данным ведомства, этот вариант циркулирует в стране около 12 недель и сейчас на него приходится основная доля новых выявляемых случаев заражения. При этом специалисты уточнили, что сам геновариант не является новым.

XFG (Stratus) представляет собой рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате объединения двух сублиний вируса.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон респираторных инфекций продолжается, и рекомендовали соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, а также использовать медицинские маски.