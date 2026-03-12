Путин присвоил звание Героя Труда директору хозяйства «Авангард» Георгию Свиду

«Георгий Семенович посвятил сельскому хозяйству более 50 лет. Из них 44 года он возглавляет „Авангард“ — одно из крупнейших хозяйств региона», — говорится в сообщении. Среди 50 крупнейших производителей сырого молока в России это предприятие занимает лидирующие позиции. Также заслуженный работник сельского хозяйства РФ и почетный гражданин региона Свид, которому в 2026 году исполнится 80 лет, удостоен множества наград.

Фото: соцсети.