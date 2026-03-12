При сдаче ЕГЭ в 2026 году установят «умные глушилки»

На Едином государственном экзамене в 2026 году будут использовать «умные глушилки» связи с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ, пишет ТАСС. По его словам, сеть таких устройств уже разворачивают по всей стране. Они должны помешать использованию средств для списывания — микронаушников, смартфонов и других гаджетов.

«Уже достаточно эффективно разворачивается по всей стране сеть умных глушилок с применением и искусственного интеллекта. Если мы не будем технологически на шаг впереди, все оборудование для списывания будет эффективным», — отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора также предупредил выпускников, что попытки обойти систему могут закончиться удалением с экзамена без права пересдачи в течение года.