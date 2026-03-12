Огромная лужа, в которой застревают машины, появилась в Рязани

По словам очевидцев, водная ловушка появилась на пересечении улиц Яхонтова и Введенского. «Огромная яма в сторону Мичурина, но кажется просто лужей. Будьте аккуратнее», — написали очевидцы.

Фото: «Жизнь Рязани».