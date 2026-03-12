Мошенники начали продавать россиянам «уникальные БАДы от всех болезней»

Мошенники создают лендинги и ведут агрессивную рекламу в соцсетях, продавая «уникальные БАДы от всех болезней» (от усталости, для иммунитета, для бодрости) по завышенным ценам. Отмечается, что они используют поддельные отзывы «благодарных пациентов» и фото «известных врачей». Товар либо вообще не приходит, либо приходит малоэффективная пустышка.

