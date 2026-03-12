МО: ночью ВСУ для прекращения поставки газа ЕС атаковали станцию «Русская»

В ночь на 12 марта ВСУ атаковали компрессорную станцию «Русская» — она находится в селе Гай-Кодзор в Краснодарском крае и обеспечивает поставки газа по «Турецкому потоку». Об этом сообщили в Минобороны. Уничтожено 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа. Ущерба для объекта нет. По данным Минобороны, цель атаки — прекратить поставки газа европейским потребителям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно безрассудными» новые атаки Киева на компрессорную станцию.