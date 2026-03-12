ХК «Рязань-ВДВ» сыграет против воскресенского «Химика» в рамках ЧР по хоккею

В активе рязанских хоккеистов 77 очков в 59 матчах. Такой результат помог спортсменам обеспечить досрочный выход в Плей-офф и закрепиться в топ-5 сильнейших команды страны. 10 марта подопечные Павла Зубова одержали победу над действующим чемпионом России — командой «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода со счетом 2:0. В четверг, 12 марта, состоится дерби против воскресенского «Химика». В субботу, 14 марта, в 17:00 рязанцы сыграют с фарм-клубом московского «ЦСКА» — командой «Звезда». В среду, 18 марта, в 19 часов у рязанцев ещё одно дерби — игра против тульского клуба «АКМ». Билеты можно приобрести по ссылке или в кассах ДС «Олимпийский». Возрастное ограничение 0+

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает заключительную домашнюю серию Чемпионата России по хоккею перед матчами стадии Плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Билеты можно приобрести по ссылке или в кассах ДС «Олимпийский».

Возрастное ограничение 0+