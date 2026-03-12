Рязань
ФНС потребовала взыскать с блогера Дмитрия Портнягина 802 млн рублей
Арбитражный суд Московской области начал рассмотрение иска ФНС к бизнес-блогеру Дмитрию Портнягину на сумму свыше 802 млн рублей. Иск связан с результатами выездной проверки, выявившей неполную уплату налогов. В апреле 2024 года Портнягина задержали по делу об уклонении от уплаты налогов более 124 млн рублей и легализации денег. Позже он с супругой погасили задолженность. Блогер признал использование схемы дробления бизнеса между собой, женой и другом, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Сейчас Портнягина и партнёра обвиняют в легализации около 64 млн рублей, супругу — в легализации более 30 млн и даче взятки.

Арбитражный суд Московской области начал рассмотрение иска налоговой службы к бизнес-блогеру Дмитрию Портнягину на сумму свыше 802 миллионов рублей. Об этом стало известно 11 марта, передает РЕН ТВ.

Иск подала инспекция ФНС по Наро-Фоминску, он связан с результатами выездной налоговой проверки, выявившей неполную уплату налогов.

Портнягина задержали в апреле 2024 года по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей и легализации средств. Позже он и его супруга Екатерина полностью погасили задолженность. На допросе блогер признался, что использовал схему дробления бизнеса, разделив его между собой, женой и другом детства, что позволяло ему платить налоги по упрощенной системе.

В настоящее время Портнягина и его бизнес-партнера обвиняют в легализации около 64 миллионов рублей, полученных преступным путем, а его супруге вменяется легализация более 30 миллионов рублей и дача взятки.

В конце февраля Тверской суд смягчил меру пресечения для блогера, отменив ночное пребывание по месту жительства и сняв электронный браслет. В пресс-службе Портнягина заявили, что судебный процесс с ФНС будет длительным.

Дмитрий Портнягин стал известен благодаря своему онлайн-проекту «Трансформатор», где он публиковал бизнес-советы и интервью с миллионерами.

Фото: Владимир Гердо/ ТАСС.