Фальков: реформа высшего образования должна исправить восприятие магистратуры

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил мнение, что магистратура в стране утратила свою изначальную цель углубленной подготовки и превратилась в массовую ступень образования. По его словам, многие работодатели не воспринимают бакалавриат как полноценное образование и ожидают от соискателей наличие магистерского диплома. Фальков назвал эту ситуацию искажением, требующим исправления через внедрение новой модели высшего образования. В интервью «Вестям» министр пояснил, что новая концепция предполагает обучение в «один такт»: после окончания школы или колледжа студент поступает в вуз и получает профессию.

Фальков подчеркнул важность этой реформы для повышения качества образования и соответствия его требованиям современного рынка труда.