Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 78.81 / 79.00 12/03 12:10
Нал. EUR 92.02 / 92.47 12/03 12:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
26 минут назад
59
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
344
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
285
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 649
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Фальков: реформа высшего образования должна исправить восприятие магистратуры
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил мнение, что магистратура в стране утратила свою изначальную цель углубленной подготовки и превратилась в массовую ступень образования. По его словам, многие работодатели не воспринимают бакалавриат как полноценное образование и ожидают от соискателей наличие магистерского диплома. Фальков назвал эту ситуацию искажением, требующим исправления через внедрение новой модели высшего образования. В интервью «Вестям» министр пояснил, что новая концепция предполагает обучение в «один такт»: после окончания школы или колледжа студент поступает в вуз и получает профессию.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил мнение, что магистратура в стране утратила свою изначальную цель углубленной подготовки и превратилась в массовую ступень образования.

По его словам, многие работодатели не воспринимают бакалавриат как полноценное образование и ожидают от соискателей наличие магистерского диплома. Фальков назвал эту ситуацию искажением, требующим исправления через внедрение новой модели высшего образования.

В интервью «Вестям» министр пояснил, что новая концепция предполагает обучение в «один такт»: после окончания школы или колледжа студент поступает в вуз и получает профессию. При этом в дипломе будет четко указано, какую квалификацию имеет выпускник, чтобы работодателю сразу стало понятно, кто перед ним.

Фальков подчеркнул важность этой реформы для повышения качества образования и соответствия его требованиям современного рынка труда.