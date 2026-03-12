Еще несколько десятков жителей Рязанской области останутся без света 12 марта

Еще несколько жителей Рязанской области останутся без света 12 марта. Об этом сообщила администрация Касимовского округа. Ресурса не будет с 13:20 до 16:30 по адресам: улица Терешковой, д. 35-76; пер. 50 лет ВЛКСМ, д.1- 13; пер. Терешковой; улица Дзержинского, д. 74-78.