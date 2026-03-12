Рязань
Десятки жителей Рязанской области останутся без света 12 марта
В Рязанской области отключат электроэнергию 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кадомского округа.

С 09:00 до 17:00 света не будет в поселке Кадом на следующих улицах:

  • переулок Октябрьский,
  • переулок Свободный,
  • Дзержинского,
  • Батышева,
  • Володарского,
  • Горная,
  • Есенина,
  • Касимовская,
  • Каширина,
  • Кирова,
  • Колхозная,
  • Коммунаров,
  • Комсомольская,
  • Коммуны,
  • Красноармейская,
  • Ленина,
  • Лесная,
  • Луначарского,
  • Мичурина,
  • Набережная,
  • Октябрьская,
  • Партизанская,
  • Первомайская,
  • Песочная, Ул.
  • Пионеров,
  • Полетаева, 4, 45, 26, 27, 28, 30, 8, 10, 12, 14, 16, 2а, 18, 20, 21, 19,
  • Свердлова,
  • Свободы,
  • Северная,
  • Смирнова,
  • Советская,
  • Сплавная,
  • Типанова,
  • Титова,
  • Урицкого,
  • Чехова,
  • Шестакова,
  • Энгельса,
  • Юбилейная.