Десятки жителей Рязанской области останутся без света 12 марта

С 09:00 до 17:00 света не будет в поселке Кадом на следующих улицах: переулок Октябрьский, переулок Свободный, Дзержинского, Батышева, Володарского, Горная, Есенина, Касимовская, Каширина, Кирова, Колхозная, Коммунаров, Комсомольская, Коммуны, Красноармейская, Ленина, Лесная, Луначарского, Мичурина, Набережная, Октябрьская, Партизанская, Первомайская, Песочная, Ул. Пионеров, Полетаева, 4, 45, 26, 27, 28, 30, 8, 10, 12, 14, 16, 2а, 18, 20, 21, 19, Свердлова и т. д.