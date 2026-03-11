ВТБ: за два месяца в России выпустили 6 млн «Пушкинских карт»

С начала года было выдано более 6 млн «Пушкинских карт», а число купленных билетов по ним превысило 5 млн. Траты на них превысили 3 млрд рублей. Такую статистику представил банк-оператор карты — ВТБ.

С 1 января банком-оператором «Пушкинской карты» стал ВТБ. С начала года молодые люди оформляют карты и совершают по ней покупки. Так, за прошедший месяц было выдано более 400 тысяч карт и куплено почти 2 млн билетов на сумму свыше 1 млрд рублей.

Чаще всего «Пушкинские карты» использовали в Мордовии (65% держателей карт активно совершают покупки), Кемеровской области (62%), Северной Осетии (60%) и Чувашии (59%).

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.

«Пушкинская карта» доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия. При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита.

Оформить «Пушкинскую карту» можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка).