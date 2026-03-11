Рязань
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
3 часа назад
149
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
5 часов назад
156
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 547
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 300
ВТБ поможет бизнесу найти проверенных партнеров в Китае
ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР — уникальный сервис, с помощью которого предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая. База включает клиентов филиала банка в Шанхае, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«На сегодняшний день Китай — одно из ключевых для России направлений международной торговли. За 2025 года портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях — на 49%. Поиск проверенного партнёра в Китае и построение надёжного и долгосрочного сотрудничества — одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях. Банк ВТБ, обладая собственной уникальной инфраструктурой и клиентской базой в Китае, помогает своим клиентам в решении этой непростой задачи, и база поставщиков КНР станет ключевым элементом», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Сервис доступен в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ — в разделе «ВЭД и валютный контроль». База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры.

Сервис для поиска надежных поставщиков КНР дополнил комплекс услуг для работы на рынке Китая. В рамках экосистемы ВЭД клиентам среднего и малого бизнеса также доступны сервис проверки партнёра, поддержка переговоров экспертами-китаистами и бесплатное обслуживание на трех языках, включая китайский.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама