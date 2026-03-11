Врач объяснила, почему вредно засыпать под включенный телевизор

Как рассказала врач Карема Магомедова, при работающем телевизоре мозг продолжает обрабатывать поступающую информацию. Из-за этого нервная система не отдыхает, а в организме подавляется выработка мелатонина — гормона, который играет ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования. При этом, по словам Магомедовой, если сложно засыпать в тишине, то лучше использовать «белый шум», то есть спокойную музыку без слов или звуки природы, где нет перепадов громкости и эмоциональной нагрузки.

