В Рыбновском округе 12 марта отключат электроэнергию
Администрация Рыбновского округа сообщила о плановом отключении электроэнергии в селе Пощупово 12 марта. Электроснабжение будет приостановлено с 9:00 до 17:00. Причиной отключения называются плановые работы на линии.
Жителей просят заранее подготовиться, учитывать временные ограничения и по возможности спланировать дела без использования электроэнергии в этот период.