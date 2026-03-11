В Рыбновском округе 12 марта отключат электроэнергию

Администрация Рыбновского округа сообщила о плановом отключении электроэнергии в селе Пощупово 12 марта. Электроснабжение будет приостановлено с 9:00 до 17:00. Причиной отключения называются плановые работы на линии.