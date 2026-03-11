В Рязанской области к 11 марта высота сугробов достигла 68 сантиметров

Об этом сообщили на сайте «Гидрометцентра России». Конкретно такой показатель зафиксировали в поселке Касимовского округа Елатьма. В Рязани же высота снега составила 55 см. Помимо этого, на сегодняшний день в Туме снежный покров достигает 63 см, а в Сасове — 52 см. Также в поселке Скопинского округа Павелец и Ряжске — 48 и 50 см.