В Рязанской области 12 марта отключат электричество на нескольких улицах

Как сообщили в пресс-службе РОЭК, с 14:00 до 17:00 подача электроэнергии будет приостановлена для технического обслуживания трансформаторной подстанции № 18 в районе «Химчистка». Под отключение попадают улица Фирсова (в районе ветлечебницы), улица Молодежная, улица Пионерская, дома № 83-119, 119А и 143 на улице Рязанской, а также прилегающие территории, включая гаражи.

