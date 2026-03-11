В Рязани у одного из кафе обрушилась крыша летней веранды

У рязанского кафе обрушилась крыша. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. На площади Свободы у кафе «Мангальная № 1» обрушилась крыша летней веранды. Как отмечают очевидцы, в данный момент работники кафе разгребают снег.