В Рязани образовались 8-балльные пробки

Утром в среду, 11 марта, пробки наблюдаются на улицах Каширина, Дзержинского, Ленинского Комсомола, Гагарина, Островского, Спортивная, Горького, Циолковского, Есенина, Кальная, Ленина, Петрова, Типанова и т. д. Также заторы фиксируют на Московском, Голенчинском и Касимовском шоссе, а также на Первомайском проспекте.