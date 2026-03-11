Директор рязанского предприятия по продаже топлива скрыл налогов на 60 млн

Следствием установлено, что руководитель рязанского предприятия, занимающегося оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, оформил фиктивные сделки по приобретению в 2021 году товаров у коммерческой организации. На самом деле их не поставляли. Руководитель предприятия представил декларации по НДС с ложными сведениями. В результате предприятие не уплатило более 60 млн рублей. Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов организацией в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ).

