В России выросли продажи машин «глобальных» марок

Отмечается, что по итогам первых двух месяцев 2026 года в России встали на учет 24,4 тыс. новых легковых автомобилей глобальных брендов, что почти в 2,5 раза больше (+148%), чем в январе-феврале 2025 года (менее 10 тыс.). При этом рыночная доля глобальных брендов (все, кроме Китая, России и Белоруссии) составила 15,2%. В начале 2025 года она была около 6%.

«На мой взгляд одна из причин такова — в начале прошлого года, на волне начавшихся переговоров с США по Украине появилась иллюзия скорого возвращения мировых брендов в Россию. И потенциальные покупатели новых авто перешли в режим „ждунов“. За год „переговоров“ иллюзия рассеялась. То есть „ждуны“ не дождались», — пояснил аналитик.

Кроме того, еще одной причиной роста покупок автомобилей глобальных брендов среди россиян стало введение новых правил расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года.

«Введение льготного „утиля“ с 1 декабря привело к мысли, что вскоре импорт доступных иномарок может закрыться окончательно. Поэтому заказы пошли с новой силой», — отметил Целиков.

Почти половина глобальных брендов приходится на Японию (48,4%), более четверти на Германию (28,2%) и еще 11,7% на Южную Корею.

«При этом никого не смущает, что более 2/3 этих автомобилей (68,5%) собирается в том же Китае», — добавил Целиков.