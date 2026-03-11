В России впервые появится ГОСТ на медовуху

Документ вступит в силу в июле текущего года. ГОСТ закрепит понятие медовухи и установит требования к напитку: крепость от 1,5% до 6%, содержание мёда не менее 8%. Стандарт также предусматривает разные виды медовухи (фильтрованные и нефильтрованные, пастеризованные и непастеризованные) и расширяет перечень допустимого сырья. В Росстандарте отметили, что ГОСТ поможет сохранить аутентичные рецептуры и обеспечить стабильное качество продукции.

В России впервые появится ГОСТ на медовуху. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вступит в силу в июле текущего года. ГОСТ закрепит понятие медовухи и установит требования к напитку: крепость от 1,5% до 6%, содержание мёда не менее 8%.

Стандарт также предусматривает разные виды медовухи (фильтрованные и нефильтрованные, пастеризованные и непастеризованные) и расширяет перечень допустимого сырья.

В Росстандарте отметили, что ГОСТ поможет сохранить аутентичные рецептуры и обеспечить стабильное качество продукции.