Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 78.74 -0.41 11/03
ЦБ EUR 91.9 0.06 11/03
Нал. USD 79.75 / 79.00 11/03 15:55
Нал. EUR 92.00 / 92.47 11/03 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
3 часа назад
149
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
5 часов назад
156
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 547
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В МВД рассказали об афере с «быстрым» оформлением загранпаспорта
Мошенники начали распространять в интернете рекламу с предложением оформить загранпаспорт всего за несколько дней. В МВД России предупредили, что подобные объявления являются обманом. «В сети распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество», — сообщили в миграционной службе ведомства.

Мошенники начали распространять в интернете рекламу с предложением оформить загранпаспорт всего за несколько дней. В МВД России предупредили, что подобные объявления являются обманом.

«В сети распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество», — сообщили в миграционной службе ведомства.

В МВД напомнили, что срочно оформить загранпаспорт можно только в исключительных случаях. Речь идет о паспорте старого образца сроком на пять лет и ситуациях, когда человеку требуется экстренное лечение за границей или когда тяжело заболел либо умер близкий родственник.

При этом заявление и документы необходимо подавать лично в территориальный орган МВД. Кроме стандартного пакета документов, потребуется подтверждение срочной поездки — например, письмо из российской или зарубежной медицинской организации или официальное сообщение о тяжелой болезни или смерти родственника.