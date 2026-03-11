В МВД рассказали об афере с «быстрым» оформлением загранпаспорта

Мошенники начали распространять в интернете рекламу с предложением оформить загранпаспорт всего за несколько дней. В МВД России предупредили, что подобные объявления являются обманом. «В сети распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество», — сообщили в миграционной службе ведомства.

В МВД напомнили, что срочно оформить загранпаспорт можно только в исключительных случаях. Речь идет о паспорте старого образца сроком на пять лет и ситуациях, когда человеку требуется экстренное лечение за границей или когда тяжело заболел либо умер близкий родственник.

При этом заявление и документы необходимо подавать лично в территориальный орган МВД. Кроме стандартного пакета документов, потребуется подтверждение срочной поездки — например, письмо из российской или зарубежной медицинской организации или официальное сообщение о тяжелой болезни или смерти родственника.