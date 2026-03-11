В Майкопе мужчина погиб, провалившись в шахту лифта, тело нашли спустя 21 день

В Майкопе 69-летний Вахтанг Т. упал в шахту лифта больницы и был найден мертвым спустя 21 день после своего исчезновения. Об этом сообщили в телеграм-канале «112». Известно, что мужчина пропал в начале февраля, накануне запланированной операции. Долгое время его поиски не приносили результатов, поскольку камеры видеонаблюдения в больнице оказались неработающими. Тело Вахтанга обнаружили только через три недели в шахте лифта. Как выяснили следователи, освещение там не функционировало, а сам лифт регулярно выходил из строя, что приводило к аварийным ситуациям: двери открывались до того, как лифт достигал нужного этажа.

Следственный комитет по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека», и в настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.