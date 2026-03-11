В феврале в Рязанской области родились Графиня и Ван
Специалисты отметили, что в феврале рязанцы чаще всего называли детей Елизаветами, Аннами, Варварами, Василисами, Евами, Софиями, Валериями, Дарьями, Ксениями, Александрами, Михаилами, Иванами, Тимофеями, Львами, Романами. Самыми редкими именами стали: Графиня, Ия, Офелия, Стефания, Ван, Платон, Ян.
В феврале в Рязанской области родились Графиня и Ван. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.
Специалисты отметили, что в феврале рязанцы чаще всего называли детей Елизаветами, Аннами, Варварами, Василисами, Евами, Софиями, Валериями, Дарьями, Ксениями, Александрами, Михаилами, Иванами, Тимофеями, Львами, Романами.
Самыми редкими именами стали: Графиня, Ия, Офелия, Стефания, Ван, Платон, Ян.