В феврале в Рязанской области родились Графиня и Ван

Специалисты отметили, что в феврале рязанцы чаще всего называли детей Елизаветами, Аннами, Варварами, Василисами, Евами, Софиями, Валериями, Дарьями, Ксениями, Александрами, Михаилами, Иванами, Тимофеями, Львами, Романами. Самыми редкими именами стали: Графиня, Ия, Офелия, Стефания, Ван, Платон, Ян.