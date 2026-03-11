У жителя Рязанской области конфискуют имущество за долг почти в полмиллиона

В Спасском районе поймали мужчину, у которого насчитывается более 490 тысяч рублей долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Сотрудники ведомства совместно с представителями управления Федеральной службы судебных приставов провели профилактическое мероприятие, направленное на поиск граждан, которые не выплачивают административные штрафы и имеют какие-либо другие задолженности перед государством.

В итоге сотрудники ГАИ остановили водителя, не выплатившего 494 878 рублей. На имущество мужчины наложат арест.