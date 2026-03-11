Супруги из Касимова отметили 50-летие свадьбы

Жители Касимова Владимир и Татьяна Киршины 6 марта отметили 50-летие совместной жизни. Об этом сообщает издание «Мещерские вести». С золотой свадьбой супругов поздравили сотрудники сектора ЗАГС Касимовского округа. К поздравлениям также присоединились родные и друзья.

В семье Киршиных две дочери, пятеро внуков и правнучка. Близкие называют Владимира Аркадьевича и Татьяну Николаевну примером верности, доброты и трудолюбия.

По словам супругов, секрет их долгого семейного союза прост — доверие, уважение и любовь.

Фото: «Мещерские вести».