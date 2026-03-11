Стало известно, на каких улицах в Рязани установят светофоры, камеры и детекторы

Согласно документам, подрядчик должен оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы светофорами Т.7 (мигающими желтым светом), дорожными знаками, искусственными неровностями и ограждениями. Работы проведут на следующих улицах: Баженова (№ 36, корпус 1); Белякова (№ 1А); Васильевская (№ 16); Кудрявцева (№ 36); Ленина (№ 29); Лермонтова (№№ 2 и 22); МОГЭС (№ 11); Николодворянская (№ 17); Октябрьская (№№ 45 и 55); Полетаева (№ 14); проезд Щедрина (№ 14); проезд Яблочкова (№ 11); Славянский проспект (№№ 3 и 5); Соборная (в районе дома № 7); Соборная площадь (№ 9); 1-й Индустриальный переулок (№ 13).

На внедрение интеллектуальной транспортной системы и оборудование нерегулируемых пешеходных переходов выделили 70 миллионов 448 тысяч рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Работы завершат до 31 августа 2026 года.

Кроме того, в Рязани продолжится внедрение интеллектуальной транспортной системы. Установят 21 комплект IP-видеокамер на перекрестках улиц Гагарина, Дзержинского, Соборной, Спортивной, Циолковского, Первомайском проспекте, Горького и Московском шоссе.

Также появятся 29 детекторов для мониторинга транспортного потока. Из них 16 установят на Первомайском проспекте, 8 — на Московском шоссе, 4 — на улице Вокзальной, 1 — на улице Гагарина.

Срок выполнения работ — до 1 сентября 2026 года.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Ранее министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских сообщила, что в Рязани оборудуют пешеходные переходы, смонтируют обзорные камеры и детекторы. Также на ремонт дорог муниципалитетам направят субсидии в размере 2,4 млрд рублей. Капремонт ждет 88 объектов.