Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин

Валерию Бочкину был 81 год. Причиной смерти стал инсульт, рассказала изданию знакомая артиста. «Валерий Николаевич ушел из жизни после третьего инсульта», — заявила собеседница. Актер родился 21 июня 1944 года. В 1973 году окончил ГИТИС, курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской. В 80-е играл в ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном). В Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве» служил с 1987 года. Артист известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другим.

