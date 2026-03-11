Рязанская корова Замашка стала самой продуктивной в России

Корову по имени Замашка с животноводческого комплекса «Шацк» признали самой продуктивной в России по итогам 2025 года. Об этом сообщает холдинг, составивший рейтинг самых продуктивных коров.

За 305 дней лактации Замашка выдала 22 218 кг молока, а её суточный удой составил 83 кг.

Сейчас корова готовится к четвёртому отёлу. По информации зоотехников, животное чувствует себя хорошо и сохраняет высокую продуктивность.

Рязанский комплекс вошёл в число лучших по показателям молочной продуктивности среди российских хозяйств.