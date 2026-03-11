Рязанки стали призерами Всероссийских соревнований по боксу

Рязанские спортсменки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Героев» среди девушек 15-16 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Золото завоевала Валерия Федяшина в весовой категории до 57 кг. Победа также принесла ей путёвку на первенство России.

Бронзовую медаль завоевала Мария Комарова в категории до 48 кг. Она провела два поединка с представительницами Томской и Московской областей.

Фото: правительство Рязанской области.