Рязанцам напомнили о выплатах и льготах при рождении детей

Жителям Рязанской области напомнили о социальных выплатах и пособиях, на которые семьи имеют право после государственной регистрации рождения ребенка. Об этом сообщает главное управление ЗАГС региона.

Семьи могут рассчитывать на следующие выплаты:

Единовременное пособие при рождении ребенка — 20 тыс. руб.; для женщин до 25 лет при рождении первенца — 50 тыс. руб.

Единовременная выплата для обучающихся беременных женщин (по очной форме) при постановке на учет — не менее 120 тыс. руб.

Выплата при рождении третьего и последующих детей в молодой семье — не менее 300 тыс. руб.

Компенсация части стоимости найма жилья для молодой семьи с детьми: 50% (не более 10 тыс. руб.) — с одним ребенком, 75% (не более 18 тыс. руб.) — с двумя и более детьми.

Кроме того, многодетные семьи могут получать различные льготы и социальные выплаты в рамках указа Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Жителям рекомендуют уточнять условия получения выплат и порядок оформления пособий в органах социальной защиты и ЗАГС.