Россиянам предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного авто

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить россиянам тратить материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. По его мнению, эта мера поддержки особенно важна для многодетных семей, которым часто приходится возить детей по разным местам. Миронов подчеркнул, что поездки на такси с несколькими детьми могут быть дорогими, а в общественном транспорте не всегда есть необходимые удерживающие устройства. Он считает, что автомобиль становится необходимым средством передвижения для решения бытовых вопросов и организации отдыха.

