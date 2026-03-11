Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 78.74 -0.41 11/03
ЦБ EUR 91.9 0.06 11/03
Нал. USD 79.75 / 79.00 11/03 15:55
Нал. EUR 92.00 / 92.47 11/03 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
3 часа назад
148
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
5 часов назад
156
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 547
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного авто
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить россиянам тратить материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. По его мнению, эта мера поддержки особенно важна для многодетных семей, которым часто приходится возить детей по разным местам. Миронов подчеркнул, что поездки на такси с несколькими детьми могут быть дорогими, а в общественном транспорте не всегда есть необходимые удерживающие устройства. Он считает, что автомобиль становится необходимым средством передвижения для решения бытовых вопросов и организации отдыха.

Россиянам предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного авто. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить россиянам тратить материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. По его мнению, эта мера поддержки особенно важна для многодетных семей, которым часто приходится возить детей по разным местам.

Миронов подчеркнул, что поездки на такси с несколькими детьми могут быть дорогими, а в общественном транспорте не всегда есть необходимые удерживающие устройства. Он считает, что автомобиль становится необходимым средством передвижения для решения бытовых вопросов и организации отдыха.