Прокуратура проконтролирует устранение нарушений освещения в Рязанской области

В Сасовскую межрайонную прокуратуру обратился житель города с жалобой на частичное отсутствие уличного освещения. В ходе проверки обнаружили нарушения ГОСТ по освещению дорог на улицах Савина и Спортивной. Администрация Сасовского муниципального округа взяла выявленные недостатки под контроль и приступила к их устранению. Отмечается, что за фактическим устранением нарушений прокуратура осуществляет постоянный надзор.