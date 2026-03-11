Прокуратура обязала решить проблему с контейнерами для мусора в Рязанской округе

Прокуратура Рязанского района заставила администрацию деревни Насурово исправить проблемы с контейнерами для мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства. В ходе проверки выяснили, что некоторые площадки для сбора твердых отходов не соответствуют санитарным нормам. Из-за этого прокуратура подала в суд на администрацию, требуя признать их бездействие незаконным и обязать привести площадки в порядок. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и теперь администрация должна исправить ситуацию. После того как решение вступит в силу, прокуратура будет следить за выполнением этого решения.

Прокуратура Рязанского района заставила администрацию деревни Насурово исправить проблемы с контейнерами для мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В ходе проверки выяснили, что некоторые площадки для сбора твердых отходов не соответствуют санитарным нормам. Из-за этого прокуратура подала в суд на администрацию, требуя признать их бездействие незаконным и обязать привести площадки в порядок.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и теперь администрация должна исправить ситуацию. После того как решение вступит в силу, прокуратура будет следить за выполнением этого решения.